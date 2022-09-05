Бишкек, , 22:23 — REGNUM Киргизия осуждает террористический акт, произошедший 5 сентября вблизи посольства России в столице Афганистана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел республики.

Флаг Киргизии

«МИД Киргизии выражает самые искренние соболезнования семьям, а также родным и близким погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в официальном заявлении.

Также внешнеполитическое ведомство отмечает, что Киргизия подтверждает свою поддержку и приверженность бескомпромиссной борьбе с терроризмом и экстремизмом в любых проявлениях.

«Любые акты терроризма, направленные против мирного населения, иностранных дипломатов должны быть тщательно расследованы, а виновные привлечены к ответственности по всей строгости закона», — подчёркивает киргизский МИД.

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ИА REGNUM напоминает, что 5 сентября 2022 года у здания посольства России в Кабуле прогремел взрыв, в результате которого погибли не менее 20 человек, в том числе, предположительно, два российских дипломата.

По имеющейся информации, взрыв устроил террорист-смертник. Нападение произошло в тот момент, когда российский дипломат вышел к собравшимся у посольства местным жителям, чтобы объявить имена претендентов на получение визы.

Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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