Вашингтон, , 22:20 — REGNUM Известный своими расследованиями 69-летний американский журналист Джефф Герман был найден убитым возле своего дома в Лас-Вегасе. Об этом сообщает газета Las Vegas Review-Journal, в которой работал погибший.

Тело Германа было найдено в субботу, 3 сентября в багажнике автомобиля, припаркованного у его дома. По мнению полиции, убийство произошло вечером в пятницу.

Как заявил представитель полиции округа Кларк Дэн Кулин, преступление носит характер единичного инцидента хулиганского характера, и никакой опасности для общества в целом нет. Скорее всего, преступление никак не связано с профессиональной деятельностью погибшего. Полиция ведёт расследование, личность подозреваемого пока не установлена.

Джефф Герман более 30 лет освещал политические проблемы, судебные процессы, трудовые конфликты, коррупцию в органах власти и деятельность мафии в Лас-Вегасе. Одной из его тем было расследование массового расстрела 1 октября 2017 года, когда во время фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе были убиты 58 человек.

«Джефф был полностью предан своей работе репортера. Он не был тем, кто говорил: «Может быть, я какое-то время побуду репортером, а потом займусь чем-нибудь другим». Он был репортером, вероятно, с рождения и до самой смерти. Чернила текли по его венам … Меня не удивило, что даже в последние годы своей жизни он все еще работал репортером. Ему нравилось копаться в историях. Ему нравилось брать интервью у людей. Ему нравилось выслеживать факты. Очевидно, он хотел обойти конкурентов и очень усердно работал над этим», — сказал вице-президент по выставкам и программам в Музее мафии в Лас-Вегасе Джефф Шумахер.