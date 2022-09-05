Лондон, , 22:19 — REGNUM Авторитетный портал WhoScored составил символическую сборную лучших игроков шестого тура Английской Премьер-лиги сезона 2022/23.

Самым ценным игроком с оценкой 10.0 признан 26-летнего английский нападающий «Брентфорда» Айвен Тоуни, отметивший во встрече с «Лидс Юнайтед» тремя забитыми мячами, одной успешной обводкой, одним выигранным верховым единоборствами и двумя удачными отборами. Точность передач Тоуни составила 77%.

Помимо Тоуни, в символическую сборную также попали Джодан Пикфорд («Эвертон», 8.8), Жоау Канселу («Манчестер Сити», 7.3), Тиаго Силва («Челси», 7.7), Йоаким Андерсен («Кристал Пэлас», 8.2), Киран Триппьер («Ньюкасл», 8.2), Леандро Троссард («Брайтон», 8.3), Шейк Дукуре («Кристал Пэлас», 8.1), Алексис МакАллистер («Брайтон», 8.5), Брайан Мбеумо («Брентфорд», 8.0) и Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», 8.8).