Вашингтон, , 22:19 — REGNUM Президент США Джозеф Байден назвал идиотом протестующего, который попытался перебить его выступление. Инцидент произошел во время выступления Байдена в американском штате Висконсин 5 сентября.

Речь Байдена была посвящена Дню труда, который отмечается в этот день в США. Естественно Байден использовал трибуну, чтобы сделать и заявления политического характера. Он в очередной раз обрушился с критикой на сторонников бывшего президента США Дональда Трампа.

«Мы находимся в состоянии борьбы за душу Америки», — заявил Байден.

Однако некоторым собравшимся в зале выступление Байдена очень не понравилось — стали раздаваться крики. Байденсразу окрестил кричавшего сторонником Трампа и его движения Make America Great Again (MAGA).

Охрана решила вывести кричавшего из зала.

«Отпустите его, каждый имеет право быть идиотом», — сказал Байден.

Тем не менее недовольно вывели.

«MAGA-республиканцы и тот парень, которого выпроводили за дверь, разрушают демократию», — сказал Байден, фактически заткнувший рот своему оппоненту и не давший высказать противоположную точку зрения.

Стоит отметить, что в последние недели Байден самым активным образом критикует Трампа и его сторонников. Так, Байден заявил, что Трамп и его сторонники исповедуют «полуфашистскую идеологию» и вообще, несут в американское общество экстремизм.

Напомним, что вскоре в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, в ходе которых демократы вполне могут потерять контроль сразу за обеими палатами американского законодательного собрания.