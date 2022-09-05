Москва, 5 сентября 2022, 22:26 — REGNUM России выгодно, что к власти в Британии не пришёл умный премьер-министр, рассказал 5 сентября российский политолог Евгений Сатановский в интервью Общественной службе новостей.
Комментируя итоги выборов главы Консервативной партии Британии, в которых победила Лиз Трасс, автоматически становящаяся премьер-министром королевства, политолог сказал, что стране не везёт с главами правительства — они «один хуже другого». Вот и теперь выбрали Трасс.
Политолог припомнил, как Трасс заявила, что не согласна признавать суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями. Как она пообещала в случае прихода к власти применить при необходимости ядерное оружие.
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Скорее всего, и на президента РФ Владимира Путина и главу Минобороны Сергея Шойгу она произвела впечатление, учитывая, что у Британии нет своих ядерных зарядов.
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