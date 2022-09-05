Москва, 5 сентября, 2022, 22:26 — ИА Регнум. России выгодно, что к власти в Британии не пришёл умный премьер-министр, рассказал 5 сентября российский политолог Евгений Сатановский в интервью Общественной службе новостей.

A.Savin Евгений Сатановский

Комментируя итоги выборов главы Консервативной партии Британии, в которых победила Лиз Трасс, автоматически становящаяся премьер-министром королевства, политолог сказал, что стране не везёт с главами правительства — они «один хуже другого». Вот и теперь выбрали Трасс.

Евгений Сатановский «Она редкая дура, малообразованная, агрессивная. Когда у страны, являющейся нашим откровенным врагом, премьер-министр совершенно безмозглая — это великолепно».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лиз Трасс

Политолог припомнил, как Трасс заявила, что не согласна признавать суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями. Как она пообещала в случае прихода к власти применить при необходимости ядерное оружие.

Читайте также: Лавров проверил познания в географии у главы МИД Британии

Сергея] Лаврова, будучи министром иностранных дел, ей удалось произвести сногсшибательное впечатление. На редкость много глупостей она наговорила». Евгений Сатановский «Во всяком случае, на [российского министра иностранных дел, будучи министром иностранных дел, ей удалось произвести сногсшибательное впечатление. На редкость много глупостей она наговорила».

Читайте также: Глава МИД Британии Трасс заявила, что готова применить ядерное оружие

Скорее всего, и на президента РФ Владимира Путина и главу Минобороны Сергея Шойгу она произвела впечатление, учитывая, что у Британии нет своих ядерных зарядов.