Берлин, , 22:16 — REGNUM «Позорным» назвал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер тот факт, что родственники израильских спортсменов, погибших в результате теракта на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году получили компенсации только сейчас — спустя 50 лет. Об этом он заявил во время встречи с президентом Израиля Хаимом Херцогом, который находится в ФРГ с официальным визитом.

«То, что на достижение этого соглашения (о выплате компенсаций — ред.) ушло 50 лет, действительно позорно», — передаёт слова Штайнмайера «Польское радио».

Ранее, в конце августа было объявлено о том, что между семьями погибших спортсменов и правительством ФРГ достигнуто соглашение о выплате компенсаций. Германское правительство признало свою ответственность — 23 израильских семьи получат компенсацию на общую сумму 28 млн евро.

«Слишком долго мы отказывались признавать боль тех, кто потерял своих близких. И слишком долго мы не хотели признавать, что тоже несем свою долю ответственности», — сказал президент Германии, передаёт издание newsru. co. il.

5 сентября 1972 года во время XX Олимпийских игр, которые проходили в Мюнхене, восемь палестинских террористов из группировки «Чёрный сентябрь» проникли в помещения, в которых жили израильские спортсмены. При этом они убили двоих спортсменов и захватили девятерых в качестве заложников. При неудачной попытке освобождения заложников немецкой полицией погибли все заложники, пять террористов и один полицейский.