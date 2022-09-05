Турин, Италия, 5 сентября, 2022, 22:12 — ИА Регнум. 29-летний французский центральный полузащитник туринского «Ювентуса» Поль Погба принял решение перенести операцию из-за травмы мениска, полученной на тренировке команды в июле.

Антон Зайцев Поль Погба в составе сборной Франции

Ранее француз отказался от хирургического вмешательства, чтобы попасть на чемпионат мира 2022 года в составе национальной сборной Франции. Однако новые обследования показали, что консервативное лечение дало плохие результаты, и сегодня, 5 сентября, хавбек все же перенесет операцию.

Ожидается, что Погба снова сможет выйти на поле через 6 недель.

Французский полузащитник вернулся в «Ювентус» 11 июля 2022 года, перейдя из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента. Соглашение футболиста со «старой синьорой» рассчитано на четыре года до конца сезона 2025/26.