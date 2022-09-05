Москва, , 22:08 — REGNUM 5 сентября в Москве на «Стадионе имени Эдуарда Стрельцова» футбольный клуб «Торпедо» в последнем матче восьмого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 потерпел поражение от «Ростова» со счетом 0:1.

Футболист сборной России Максим Осипенко Дарья Драй © ИА REGNUM

Единственный мяч на 90+9-й минуте ударом с пенальти забил 28-летний центральный защитник сборной России Максим Осипенко. Желтые карточки получили Игорь Смольников, Ходжимат Эркинов, Богдан Рейхмен, Игорь Лебеденко, Иван Енин, Илья Кутепов, Олег Кожемякин, Артем Самсонов и Егор Бабурин. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским.

Составы команд:

«Торпедо»: Бабурин, Кутепов, Кожемякин, Самсонов, Смольников, Нетфуллин, Рейхмен (Померко, 56’), Лебеденко (Турищев, 56’), Эркинов, Енин (Ле Таллек, 81’), Караев (Коста, 87’).

«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Чернов, 16’), Сильяков, Осипенко, Мелехин, Глебов, Уткин, Щетинин (Голенков, 69’), Полоз (Миронов, 46’), Тугарев (Нтумба, 69’), Комличенко.

«Ростов», одержав четвертую победу в сезоне и набрав 16 очков, укрепился на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» с одним очком остался на предпоследней 15-й позиции в зоне вылета.