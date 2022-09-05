Москва, , 22:03 — REGNUM Бывший защитник «Локомотива» и сборной Финляндии по футболу Борис Ротенберг может сменить Томаса Цорна на посту спортивного директора московского клуба. Об этом 5 сентября сообщает издание «РБ Спорт».

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36-летний защитник выступал за «Локомотив» с 2016 года. За все это время он провел в общей сумме 17 матчей. В составе «железнодорожников» футболист становился чемпионом России, а также трехкратным обладателем Кубка России.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» из-за неудовлетворительных результатов покинул немецкий тренер Маркус Комппер, входивший в тренерский штаб московского клуба с 1 марта 2022 года.