Вашингтон, , 22:01 — REGNUM Американский рэпер Канье Уэст (Йе) заявил, что немецкий бренд спортивной одежды и обуви Adidas пытался приобрети его марку Yeezy. Его слова приводит портал BoF.

Канье Уэст Цитата из видеоинтервью

«Это безумие — чувствовать, что они могут менять цвет моей обуви и давать ей название без моего согласия. Я действительно забочусь о создании чего-то, что может изменить мир, вещей, которые я могу оставить своим детям. Они пытались купить меня за $1 млрд. Мои гонорары только за следующий год составят $500 млн», — сказал музыкант. Стоит отметить, что незадолго до этого Уэст обвинял Adidas в копировании товаров Yeezy и продаже изделий без его согласия.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, певец Джон Ледженд (Джон Роджер Стивенс) объяснил, почему перестал общаться с Канье Уэстом. По словам артиста, его дружба с Уэстом закончилась из-за разных политических взглядов.

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