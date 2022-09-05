Мурманск, 5 сентября, 2022, 22:01 — ИА Регнум. В школах Мурманской области появились 36 «парт Героев», сообщил в соцсетях губернатор региона Андрей Чибис.

https://t.me/andrey_chibis «Парта Героя» в мурманской школе.

«Правильная акция, благодаря которой у детей и подростков формируется уважительное отношение к истории Отечества, героическому прошлому и настоящему нашей страны на примере реальных героев — ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий. Всего таких парт в регионе уже 36», — написал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, тюменцы обсудили в Сети патриотический проект «Парта Героя».