Сиэтл, США, , 22:00 — REGNUM Глава Xbox Game Studios Мэтт Бути заявил, что прошли те времена, когда отдельные студии могли работать над крупномасштабными проектами видеоигр (AAA-проектами). Об этом 5 сентября сообщает портал VGC.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

На конференции PAX West 2022 во время сессии вопросов и ответов Бути спросили, является ли причиной массовых задержек релизов видеоигр в последние годы эпидемия коронавируса. Разработчик ответил, что она, конечно сыграла ключевую роль, но есть и другие причины. Он пояснил, что к ним также относятся трудности, с которыми создатели игр сталкиваются при смене поколений консолей, сложность контроля качества AAA-игр и практика, при которой сегодня над масштабными проектами работают сразу несколько студий.

«Идея единой команды под одной крышей уже не так часто встречается», — сказал Бути, приведя в пример проект игры-перезагрузки Perfect Dark, над которой работают сразу несколько компаний. «Однако это также добавляет некоторую сложность, поскольку, если у одной из этих студий возникают проблемы, это влияет на график», — отметил разработчик, добавив, что «прошли те дни», когда можно было собрать в кафетерии всех людей, работающих над проектом, чтобы произнести мотивирующую речь.

Напомним, новая игра Perfect Dark разрабатывается студией The Initiative совместно с Crystal Dynamics. О присоединении к проекту этой компании The Initiative сообщила в сентябре 2021 года.

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