Москва, 5 сентября, 2022, 21:58 — ИА Регнум. Немецкий специалист Марвин Комппер ушел из тренерского штаба московского футбольного клуба «Локомотив» по причине недостаточно хороших результатов команды. Об этом 5 сентября сообщается на официальном сайте «железнодорожников».

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Марвин Комппер вошел в тренерский штаб «Локомотива» 1 марта 2022 года после ухода из клуба Маркуса Гиздоля, занимавшего пост главного тренера основной команды «железнодорожников».

После восьми сыгранных матчей Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Локомотив», одержав лишь две победы и набрав девять очков, занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата. От «зоны вылета» московскую команду отделяет два очка.