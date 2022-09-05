Каменка-Днепровская, Украина, 5 сентября, 2022, 21:57 — ИА Регнум. Корректировщика артиллерийских ударов ВСУ по населённым пунктам Каменко-Днепровского района задержали в Запорожской области, написал 5 сентября член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Житель города Каменка-Днепровская, отмечает Рогов, задержан по подозрению в совершении диверсионной деятельности и находится в СИЗО. Задержали его в ходе реализации оперативной информации.

Выяснилось, что он вёл переписку в соцсетях, в которой «указывал местоположение населённых пунктов Каменско-Днепровского района, а также места для нанесения ударов».