Нижний Новгород, , 21:55 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Вячеслав Кротов рассказал, почему принял решение покинуть московский «Спартак» в 2015 году.

Игрок ФК «Пари НН» Вячеслав Кротов Дарья Драй © ИА REGNUM

«Много времени прошло. Рад, что болельщики «Спартака» меня до сих пор помнят, даже узнают на улицах. Мы выиграли молодежное первенство, потом Вторую лигу со «Спартаком-2», а затем меня привлекли в основу, забил три мяча в сезоне 2014/15. Но вектор развития поменяли, купили иностранцев. Я понял, что игровой практики у меня не будет. Пришлось уйти в «Уфу». Но, как говорится, все, что ни делается — к лучшем», — цитирует Кротова пресс-служба «Пари НН».

В текущем сезоне Вячеслав Кротов принял участие в восьми матчах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

За «Пари НН» Кротов выступает с 1 июля 2022 года после перехода из «Уфы» на правах свободного агента. Действующее соглашение российского нападающего с нижегородским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.