Нижний Новгород, 5 сентября, 2022, 21:55 — ИА Регнум. Нападающий футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Вячеслав Кротов рассказал, почему принял решение покинуть московский «Спартак» в 2015 году.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Пари НН» Вячеслав Кротов

«Много времени прошло. Рад, что болельщики «Спартака» меня до сих пор помнят, даже узнают на улицах. Мы выиграли молодежное первенство, потом Вторую лигу со «Спартаком-2», а затем меня привлекли в основу, забил три мяча в сезоне 2014/15. Но вектор развития поменяли, купили иностранцев. Я понял, что игровой практики у меня не будет. Пришлось уйти в «Уфу». Но, как говорится, все, что ни делается — к лучшем», — цитирует Кротова пресс-служба «Пари НН».

В текущем сезоне Вячеслав Кротов принял участие в восьми матчах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

За «Пари НН» Кротов выступает с 1 июля 2022 года после перехода из «Уфы» на правах свободного агента. Действующее соглашение российского нападающего с нижегородским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.