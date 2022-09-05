Москва, 5 сентября 2022, 22:09 — REGNUM В конструкции турбины Siemens, обеспечивающей прокачку газа в трубопроводе «Северный поток», выявлен системный дефект, который создает риск пожара и взрыва в случае дальнейшей эксплуатации, сообщает 5 сентября пресс-служба компании «Газпром».

Диагностика газопровода «Северный поток» при помощи интеллектуальных поршней
Диагностика газопровода «Северный поток» при помощи интеллектуальных поршней
Gazprom.ru

Отмечено, что этот дефект также угрожает безопасности всего производственного объекта компрессорной станции «Портовая».

Газпром напоминает, что 2 сентября 2022 года Ростехнадзор выдал официальное предостережение на основании обнаружения утечки масла на газоперекачивающем агрегате (ГПА) №24.

Уточняется, что аналогичный дефект был обнаружен на нескольких агрегатах производства Siemens, что свидетельствует о его системности.

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