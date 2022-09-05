Москва, 5 сентября 2022, 22:09 — REGNUM В конструкции турбины Siemens, обеспечивающей прокачку газа в трубопроводе «Северный поток», выявлен системный дефект, который создает риск пожара и взрыва в случае дальнейшей эксплуатации, сообщает 5 сентября пресс-служба компании «Газпром».
Отмечено, что этот дефект также угрожает безопасности всего производственного объекта компрессорной станции «Портовая».
Газпром напоминает, что 2 сентября 2022 года Ростехнадзор выдал официальное предостережение на основании обнаружения утечки масла на газоперекачивающем агрегате (ГПА) №24.
Уточняется, что аналогичный дефект был обнаружен на нескольких агрегатах производства Siemens, что свидетельствует о его системности.
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