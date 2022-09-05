Лондон, , 21:53 — REGNUM Половина британцев недовольна тем, что бывшая министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс станет премьер-министром Соединенного Королевства. Рады такому положению дел только 4%. Такие данные приводит компания YouGov, которая провела социологический опрос.

Лиз Трасс Policy Exchange

Согласно данным этого опроса, «очень довольны» тем, что новым премьер-министром стала Лиз Трас, только 4%. 18% — «относительно довольны», 17% — «относительно разочарованы», 33% — «очень разочарованы», ещё 28% не смогли выразить свое отношение к данному вопросу.

Примечательно, что среди консерваторов (а Трасс стала лидером правящей Консервативной партии) «очень довольны» только 9%, а 15% — «очень разочарованы».

Стоит отметить, что законы Великобритании таковы, что победившая на парламентских выборах партия, вполне может сменить своего лидера и он автоматически становится главой британского правительства. В последние годы это происходило уже не раз. При этом фактически, люди голосуют на парламентских выборов за одних политиков, но в любой момент на их место могут прийти совершенно другие, за которых массы граждан не голосовали.