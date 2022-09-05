Милан, Италия, , 21:52 — REGNUM Итальянский футбольный клуб «Милан» в ближайшее время намерен предложить 23-летнему фланговому нападающему сборной Португалии Рафаэлю Леау подписать новое соглашение.

Рафаэл Леау Onzemondial.com

«Клуб собирается в скором времени предложить Леау новый контракт. Руководство позаботится об этом. Рафаэл не создает никаких проблем и усердно работает, как настоящий профессионал», — цитирует главного тренера «россонери» Стефано Пиоли издание La Gazzetta dello Sport.

В текущем сезоне чемпионата Италии по футболу Рафаэл Леау принял участие в пяти матчах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

За «Милан» Леау выступает с 1 августа 2019 года после перехода из французского «Лилля» за 29,5 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает португальца в 70 миллионов евро.