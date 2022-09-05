Барселона, Испания, 5 сентября, 2022, 21:48 — ИА Регнум. Хавбек каталонской «Барселоны» и сборной Боснии и Герцеговины по футболу Миралем Пьянич до конца недели перейдет в клуб из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом 5 сентября сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ailura Миралем Пьянич

По информации источника, клуб «Шарджа» сделал официальное предложение о трансфере 32-летнего боснийца. Ожидается, что во вторник, 6 сентября, футболист улетит в ОАЭ, чтобы завершить переговоры.

В прошлом сезоне Миралем Пьянич, выступая за турецкий «Бешикташ» на правах аренды, принял участие в 20 турах турецкой Суперлиги 2021/22, в которых отметился двумя результативными передачами и получил три желтые и одну красную карточки.