Сыктывкар, 5 сентября, 2022, 21:45 — ИА Регнум. Республика Коми подала заявку на получение субсидий из федерального бюджета на создание индустриального парка. Об этом в своем Telegram-канале сообщила заместитель председателя правительства Коми Эльмира Ахмеева.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Коми

Речь идет о создании индустриального парка в сфере деревообработки. На реализацию проекта из федерального бюджета планируется привлечь 500 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, минэкономразвития Коми возглавил экс-чиновник из Минпромторга РФ.