Петрозаводск, , 21:57 — REGNUM Правительство Карелии расширит перечень территорий, которые можно получить по программе «Гектар Арктики». Об этом заявила министр имущественных и земельных отношений Янина Свидская, сообщает интернет-газета «Столица на Onego.ru».

Поле. Карелия Елена Молчанова © ИА REGNUM

"Учитывая значительный интерес граждан к программе «Гектар в Арктике», в соответствии с поручением главы Карелии Артура Парфенчикова министерством осуществляется подготовка проекта закона Республики Карелия, дополняющего перечень территорий программы «Гектар в Арктике». На сегодняшний для включения в программу рассматриваются дополнительные 3000 га. Принятие законопроекта запланировано текущей осенью», — рассказала Янина Свидская.

Отметим, что в программе «Гектар Арктики» принимают участие: Мурманская и Архангельская области, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Красноярский край, Карелия и Коми. Жители этих территорий могли получить землю с 1 августа 2021 года, а с 1 февраля 2022 года получение стало возможным для всех граждан России. Земельный участок можно получить в безвозмездное пользование на срок 5 лет. Индивидуально можно взять участок площадью до 1 гектара, а по заявлению от коллектива до 10 человек — до 10 гектаров, причём на каждого участника группы должно приходиться не более 1 гектара.

Как сообщало ИА REGNUM, за год работы программы «Гектар Арктики» в Мурманской области с заявлением о предоставлении земельного участка к властям обратились 4,5 тысячи желающих.

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