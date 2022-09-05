Минск, , 21:51 — REGNUM Белорусские предприятия возьмут портовые площадки в Ленинградской области в аренду, после чего они приступят к строительству там собственной инфраструктуры. Об этом сообщил ТАСС губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Портовые краны (сс) Uwe Brodrecht

Белорусская сторона сейчас определяется и с площадкой, и с компаниями, с которыми планируется заключить контракты на аренду территории. В переговорах участвуют «Русхимальянс», «Новотранс» и некоторые другие предприятия. Также переговоры ведутся с «Морским рыбным портом» в Санкт-Петербурге.

Ожидается, что в аренду белорусской стороне перейдут незадействованные сейчас площадки. Есть несколько вариантов дальнейшей реализации проекта. В частности, белорусские предприятия могут присоединиться к совместной эксплуатации российской инфраструктуры портов, выкупить часть арендованной территории или стать совладельцами портовых мощностей.

Как сообщало ИА REGNUM, о строительстве белорусского терминала в России было заявлено ещë в 2021 году, когда ЕС ввел против Белоруссии секторальные санкции. 18 февраля этого года после встречи с президентом России Владимиром Путиным белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия будет строить свой порт под Санкт-Петербургом, чтобы через год-полтора переваливать там «миллионы тонн грузов».