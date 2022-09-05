Сыктывкар, , 21:37 — REGNUM В Коми за время пожароопасного сезона ликвидировали 442 лесных пожара. Большинство из них возникало в труднодоступных районах. Об этом сообщает правительство республики.

Лесной пожар ИА REGNUM

В 14 процентах случаев возгорания произошли по вине местного населения. Ситуация осложнялась жаркой погодой и сильными ветрами. На борьбе с пожарами были задействованы 150 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы лесопожарного центра Республики Коми и 122 лесных пожарных. Кроме того, в республику были вызваны более пятисот пожарных из других регионов.

«Пожароопасный сезон прошел без потерь объектов экономики и населенных пунктов», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее сложным для тушения оказался пожар на торфяном болоте вблизи Ухты. Возгорание тушили несколько дней, был введен режим ЧС.