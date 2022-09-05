Минск, 5 сентября, 2022, 21:46 — ИА Регнум. У «Полка Кастуся Калиновского» появятся политические представители. О таком решении рассказал заместитель командира полкаВадим Кабанчук в телеграм-канале подразделения.

«Похороны Калиновского»

«По факту своего существования полк уже стал политическим субъектом. Мы довольно мощно вошли в информационное пространство. И сейчас по крайней мере в [б. УССР] (и не только) у полка есть большая известность. Руководством полка принято решение о выдвижении политических представителей. В скором времени будут новости о них», — написал Кабанчук.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее «Полк Калиновского» заявил об отсутствии оснований говорить о близости позиции полка по политическим вопросам к «кабинету» Светланы Тихановской.