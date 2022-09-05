Минск, , 21:45 — REGNUM «Российские железные дороги» назначили дополнительные рейсы туристического поезда «Белорусский вояж» на осень 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

РЖД Дарья Драй © ИА REGNUM

«По многочисленным просьбам и для тех, кто не успел воспользоваться нашим предложением поехать в «Белорусский вояж» на туристическом поезде в августе, назначили ещë несколько рейсов. Ближайшие из них: 30 сентября, 28 октября и 3 ноября. Маршруты те же: Москва — Брест — Минск — Москва, Москва — Гродно — Минск — Москва», — говорится в сообщении.

Уточняется, что наряду со стандартными экскурсионными программами пассажирам предложат две дополнительных — без посещения замкового комплекса «Мир».

В компании добавили, что путешествие пройдет в формате «поезд — отель». В состав поезда включены спальные вагоны купе и СВ с кондиционерами, душевыми кабинами, розетками, а также вагон-ресторан.

Как сообщало ИА REGNUM, этим летом РЖД запустила «Белорусский вояж» по двум круговым маршрутам: Москва-Брест-Минск-Москва и Москва-Гродно-Минск-Москва.