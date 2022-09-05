Москва, , 21:28 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин распорядился создать в стране два автобронетанковых ремонтных завода для Министерства обороны России. Распоряжение главы правительства опубликовано на официальном портале правовой информации сегодня, 5 сентября.

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«Создать федеральное государственное казенное учреждение «71 автобронетанковый ремонтный завод» Министерства обороны РФ и федеральное государственное казенное учреждение «72 автобронетанковый ремонтный завод» Министерства обороны РФ», — сказано в распоряжении главы правительства Михаила Мишустина.

В распоряжении уточняется, что основной целью деятельности этих двух заводов будет осуществление ремонта бронетанкового вооружения и техники, а также автомобильной техники в интересах обороны страны.