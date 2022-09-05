* ИГ — запрещённая в России организация

Кабул, , 21:44 — REGNUM Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за организацию взрыва возле здания посольства России в Кабуле, сообщает 5 сентября агентство Reuters со ссылкой на заявление представителей группировки.

Афганистан (сс) Olgamielnikiewicz

Напомним, утром 5 сентября возле здания консульского отдела посольства России в Кабуле прогремел мощный взрыв. В результате этого теракта погибли два сотрудника российской дипломатической миссии.

Кроме того, погибло не менее десяти местных жителей, оформлявших документы для обучения в российских вузах.

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