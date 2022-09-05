Штат Калифорния, США, 5 сентября, 2022, 21:27 — ИА Регнум. Американская актриса Джордана Брюстер вышла замуж за Мейсона Мерфита, генерального директора инвестиционной компании ValueAct Capital. Об этом пишет издание Page Six.

Цитата из интервью на телевидении Джордана Брюстер

По данным источника, свадьба состоялась в Санта-Барбаре, штат Калифорния (США). Отмечается, что сразу после торжества пара отправилась кататься по окрестностям на автомобиле Acura Integra, который был задействован на съёмках фильма «Форсаж».

Напомним, Джордана Брюстер получила известность благодаря роли Мии Торетто в серии фильмов «Форсаж». С 2007 по 2020 год состояла в браке с кинопродюсером Эндрю Формом.