Буяновац, Сербия, , 21:44 — REGNUM Представители правительства сепаратистского Косово 5 сентября посетили муниципалитет Буяновац на юге центральной Сербии, в котором проживает большой процент албанского населения.

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С руководством муниципалитета Буяновац встретились замглавы правительства сепаратистского Косово Бесник Беслими и министр образования Арберийе Нагавци. Они также провели переговоры с председателем Национального совета албанцев Рагми Мустафой и депутатом парламента Сербии Шаипом Камбери.

Делегация Приштины посетила школы в селах Велики Трновац и Райинце и подарила им учебники для около 4000 учеников, которые получают образование на албанском языке.

С представителями албанцев в муниципалитете Буяновац гости из Приштины также осудили вопрос включения прав албанского населения юга центральной Сербии в повестку диалога о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной.

Напомним, что ранее албанцы, проживающие в муниципалитетах Буяновац, Прешево и Медведжа на юге центральной Сербии, заявили, что сербские власти умышленно уменьшают цифры, касающиеся количества проживающих здесь лиц албанской национальности.

Премьер-министр Сербии Анна Брнабич 5 октября посетила сербские муниципалитеты на севере Косово и Метохии.