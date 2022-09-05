Курск, 5 сентября, 2022, 21:22 — ИА Регнум. ВСУ вновь обстреляли посёлок Тёткино в Глушковском районе Курской области вечером 5 сентября, сообщил в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт. Обстрел произошёл около 19:00.

Телеграм-канал Романа Старовойта Последствия обстрела

«Зафиксировано не менее 12 прилётов. Система оповещения сработала вовремя, пострадавших нет. Однако есть повреждения в нескольких домовладениях: пострадали окна, крыши, заборы, надворные постройки, есть попадание в колодец с водой», — уточнил глава региона.

Губернатор сообщил, что на месте работают специалисты, устанавливается степень ущерба. Владельцам пострадавших построек обещают оказать помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября также был зафиксирован обстрел посёлка Тёткино, обошлось без пострадавших.