Токио, 5 сентября, 2022, 21:20 — ИА Регнум. Японская компания Kadokawa, являющаяся материнской по отношению к студии FromSoftware, решила создать необычную мангу на основе игры Elden Ring. Об этом 5 сентября сообщает портал Comicbook.

Скриншот из игры Elden Ring Elden Ring

Необычность проекта заключается в том, что этот комикс выполнен в жанре комедии. Первые два выпуска под названиями «You Thought This’d Be Serious, Didn’t You?» и «Probably Maiden» уже опубликованы на сайте ComicWalker, доступ к ним бесплатный. В качестве автора комикс-адаптации выступил Никиичи Тобита, известный благодаря своей комедийной фэнтезийной манге «Гаремная жизнь хозяина проклятого меча».

Напомним, в августе 2022 года FromSoftware выпустила патч к Elden Ring, который внёс существенные изменения в баланс игры. Разработчики, в частности, увеличили дальность кувырка персонажа в случае, если на нём надета лёгкая броня.