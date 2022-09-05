Красногорск, 5 сентября, 2022, 21:17 — ИА Регнум. В красногорском госпитале имени Вишневского от полученных в ходе спецоперации ранений скончался уроженец Коми Виктор Пыстин. Об этом на своей странице в соцсети «Вконтакте» сообщил глава республики Владимир Уйба.

Дарья Драй ИА REGNUM Свеча

«Виктор Александрович родился в посёлке Мылва Троицко-Печорского района. Служил по контракту в Пскове водителем автомобильного отделения взвода обеспечения десантно-штурмового батальона. При выполнении боевых задач по защите мирных жителей Донбасса от неонацистского режима Киева был тяжело ранен. Его имя навсегда будет вписано в славную историю великой России и родной Республики Коми. Вечная слава и вечная память доблестному защитнику нашего Отечества!» — написал Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми открыли памятник погибшему в СВО Герою России.