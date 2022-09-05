Кривой Рог, Бывш. УССР, 5 сентября 2022, 22:06 — REGNUM В одном из районов подконтрольного киевскому режиму города Кривой Рог прогремел мощный взрыв, ударной волной которого выбиты стёкла в десятках домов, сообщают 5 сентября местные жители в соцсетях.
По утверждению главы местной оккупационной администрации Александра Вилкула, взорваны нефтебаза и хранилище топлива.
По некоторым данным, речь идёт о нефтебазе компании «Октан» в Долгинцевском районе на юго-западе Кривого Рога.
Официальной информации о причинах взрыва пока нет.
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