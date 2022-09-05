Кривой Рог, Украина, 5 сентября, 2022, 22:06 — ИА Регнум. В одном из районов подконтрольного киевскому режиму города Кривой Рог прогремел мощный взрыв, ударной волной которого выбиты стёкла в десятках домов, сообщают 5 сентября местные жители в соцсетях.

Взрыв

По утверждению главы местной оккупационной администрации Александра Вилкула, взорваны нефтебаза и хранилище топлива.

По некоторым данным, речь идёт о нефтебазе компании «Октан» в Долгинцевском районе на юго-западе Кривого Рога.

Официальной информации о причинах взрыва пока нет.