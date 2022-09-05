Лондон, , 21:09 — REGNUM О своей отставке с поста министра внутренних дел Британии объявила 5 сентября Прити Пател в письме к уходящему в отставку с поста премьер-министра Борису Джонсону.

Прити Пател Priti4witham.com

Поздравив с победой на выборах за место лидера Консервативной партии Лиз Трасс, Пател отметила, что намерена «оказывать ей поддержку в её роли премьер-министра».

Сама Пател будет «служить своей стране и избирательному округу Уитем в качестве депутата».

Напомним, завтра, 6 сентября, Трасс, возглавившая Консервативную партию, вступит в должность премьер-министра Британии.

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