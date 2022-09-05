Лондон, 5 сентября, 2022, 21:09 — ИА Регнум. О своей отставке с поста министра внутренних дел Британии объявила 5 сентября Прити Пател в письме к уходящему в отставку с поста премьер-министра Борису Джонсону.

Priti4witham.com Прити Пател

Поздравив с победой на выборах за место лидера Консервативной партии Лиз Трасс, Пател отметила, что намерена «оказывать ей поддержку в её роли премьер-министра».

Сама Пател будет «служить своей стране и избирательному округу Уитем в качестве депутата».

Напомним, завтра, 6 сентября, Трасс, возглавившая Консервативную партию, вступит в должность премьер-министра Британии.