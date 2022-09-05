Вашингтон, 5 сентября, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Американский актёр Мэтью Фокс рассказал, почему принял решение вернуться в кинематограф спустя семь лет. Его слова приводит издание The Hollywood Reporter 5 сентября.

Цитата из видеоинтервью Мэтью Фокс

Как признался артист, на решение вернуться в кино его сподвигло желание поработать продюсером: «Мне действительно хотелось узнать, каково это быть вовлеченным в большее количество аспектов истории, кроме как просто играть персонажа». Стоит отметить, что продюсерский дебют Фокса под названием «Последний свет» выйдет 8 сентября 2022 года.

Напомним, «Последний свет» расскажет о трудностях с поставкой нефти в мире из-за тайного заговора. Мэтью Фокс выступит не только продюсером шоу, но и исполнит в нём главную роль.