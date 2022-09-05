Вашингтон, , 21:00 — REGNUM Зрители заметили серьёзную ошибку в третьем эпизоде сериала HBO «Дом дракона», связанную с реализацией компьютерных спецэффектов. Об этом 5 сентября сообщает портал Comicbook.

Цитата из телесериала Дом дракона Цитата из телесериала Дом дракона

По сюжету, один из героев шоу страдает от болезни, которая с годами прогрессирует, и из-за которой он лишился двух пальцев. Поклонники сериала обратили внимание, что в одной из сцен третьей серии «Дома дракона» на руку этого персонажа надета специальная зелёная перчатка, при помощи которой создатели эффектов должны были скрыть потерянные части тела.

Напомним, сериал «Дом дракона» является приквелом к популярному шоу HBO «Игра престолов», в последних эпизодах которого произошёл подобный инцидент. Тогда поклонники сериала заметили в кадре стаканчик из-под кофе. Позже участники проекта высказали предположения, что его мог оставить на съёмочной площадке Кит Харингтон (Джон Сноу) или Конлет Хилл (лорд Варис).

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