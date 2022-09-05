Москва, 5 сентября, 2022, 21:23 — ИА Регнум. Россия в ответ на антироссийскую политику Токио отменяет режим безвизовых поездок для граждан Японии, желающих посетить южные Курильские острова, сообщает 5 сентября пресс-служба МИД РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Харакири и Курильские острова

«Принято решение о прекращении безвизовых поездок японских граждан на основе соглашений о безвизовых обменах между южными Курильскими островами Российской Федерации и Японией от 1991 года и о максимально облегченных посещениях бывшими японскими жителями южных Курил мест своего прежнего проживания от 1999 года», — указано в заявлении, опубликованном 5 сентября МИД России.

Кроме того, Россия прекращает переговоры с Японией по совместной хозяйственной деятельности на российских Курильских островах.

«С учетом очевидного недружественного характера введенных Японией односторонних ограничений против России в связи с ситуацией [на территории бывшей УССР] принимаются следующие меры… Российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах», — сообщает Министерство иностранных дел России.