София, , 20:56 — REGNUM Высший административный суд Болгарии официально отменил ранее введенный запрет на промышленное разведение грызунов норок в стране. Об этом 5 сентября сообщает софийская информационная служба News. bg.

Норка на звероферме в Пряже ИА REGNUM

Решение было принято после рассмотрения жалобы одного из местных фермеров, фактически потерявшего бизнес из-за намерения официальной Софии следовать рекомендациям ЕС в сфере регионального биологического разнообразия.

Как утверждают эксперты, адвокатам соответствующего фермера удалось полностью доказать несостоятельность подобного запрета.

Напомним, в Болгарии промышленное разведение норок было запрещено в апреле нынешнего года по причине массовых заболеваний грызунов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Болгарии запретили импорт и разведение норок