София, 5 сентября, 2022, 20:56 — ИА Регнум. Высший административный суд Болгарии официально отменил ранее введенный запрет на промышленное разведение грызунов норок в стране. Об этом 5 сентября сообщает софийская информационная служба News. bg.

ИА REGNUM Норка на звероферме в Пряже

Решение было принято после рассмотрения жалобы одного из местных фермеров, фактически потерявшего бизнес из-за намерения официальной Софии следовать рекомендациям ЕС в сфере регионального биологического разнообразия.

Как утверждают эксперты, адвокатам соответствующего фермера удалось полностью доказать несостоятельность подобного запрета.

Напомним, в Болгарии промышленное разведение норок было запрещено в апреле нынешнего года по причине массовых заболеваний грызунов.