В Болгарии снова разрешили промышленное разведение норок
София, 5 сентября, 2022, 20:56 — ИА Регнум. Высший административный суд Болгарии официально отменил ранее введенный запрет на промышленное разведение грызунов норок в стране. Об этом 5 сентября сообщает софийская информационная служба News. bg.
ИА REGNUM
Норка на звероферме в Пряже
Решение было принято после рассмотрения жалобы одного из местных фермеров, фактически потерявшего бизнес из-за намерения официальной Софии следовать рекомендациям ЕС в сфере регионального биологического разнообразия.
Как утверждают эксперты, адвокатам соответствующего фермера удалось полностью доказать несостоятельность подобного запрета.
Напомним, в Болгарии промышленное разведение норок было запрещено в апреле нынешнего года по причине массовых заболеваний грызунов.