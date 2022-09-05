Ярославль, , 21:35 — REGNUM 5 сентября в Ярославле стартовал всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ». Об этом сообщили в региональном правительстве.

«ПроеКТОриЯ» Правительство Ярославской области

Ежегодный форум проходит с 2013 года при поддержке президента Владимира Путина. Также организаторами проекта выступают Министерство просвещения, Росмолодежь, правительство Ярославской области, «Большая перемена», Фонд гуманитарных проектов и «Билет в твоё будущее».

В 2022 году на форуме в Ярославле собрались более 400 подростков. Планируется, что подключиться к проекту дистанционно смогут еще около пяти тысяч школьников.

Форум продлится три дня — с 5 по 7 сентября. Программа включает в себя порядка 30 мероприятий в формате дискуссий, тренингов, сессий и лекций. Например, в рамках проекта школьники смогут узнать, куда лучше пойти учиться — в вуз или СПО, и что такое цифровой голод. Главным творческим заданием для участников станет командный проект, посвященный одному из 12 направлений: «Волонтёрство», «Гражданская ответственность», «Журналистика и медиа», «Здоровый образ жизни», «Историческая память», «Искусство и творчество», «Наука и технологии», «Образовательные технологии», «Предпринимательство», «Путешествия и туризм», «Урбанистика», «Экология». Завершит «ПроеКТОрию» презентация проработанных инициатив.

Также в рамках форума состоится полуфинал конкурса «Большая перемена» для школьников 8-10-х классов и студентов профессиональных образовательных организаций — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», организованный в СОК «Сахареж».

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