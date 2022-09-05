Донецк, 5 сентября 2022, 20:54 — REGNUM Колонна военной техники ВСУ уничтожена возле города Авдеевки в ходе специмоперации ВС РФ, сообщили в командовании Народной милиции ДНР.
Технику и боеприпасы удалось выследить и уничтожить «благодаря слаженным действиям разведки, корректировщиков и артиллеристов».
«Колонна боевиков киевского режима, подвозившая снаряды для артиллерии, обстреливающей Донецк, была полностью уничтожена», — сообщил один из командиров НМ ДНР в интервью РИА Новости.
Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Авдеевки признал, что жители ждут прихода российских войск