Донецк, 5 сентября, 2022, 20:54 — ИА Регнум. Колонна военной техники ВСУ уничтожена возле города Авдеевки в ходе спецоперации ВС РФ, сообщили в командовании Народной милиции ДНР.

Министерство обороны РФ Уничтожение колонны техники ВСУ Вооруженными силами РФ

Технику и боеприпасы удалось выследить и уничтожить «благодаря слаженным действиям разведки, корректировщиков и артиллеристов».

«Колонна боевиков киевского режима, подвозившая снаряды для артиллерии, обстреливающей Донецк, была полностью уничтожена», — сообщил один из командиров НМ ДНР в интервью РИА Новости.