Самара, 5 сентября, 2022, 21:57 — ИА Регнум. Свыше 17 тысяч томов художественной литературы, которые были собраны жителями Самарской области, передали в библиотеки города Снежного (ДНР). Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба департамента информационной политики Самарской области.

Дарья Драй, ИА REGNUM Книги

Сообщается, что в рамках акции «Книги Донбассу» жители региона уже собрали и передали в Снежное более 17 тысяч томов художественной литературы.

Отмечается, что для школ и детских садов этого города были направлены интерактивные доски, компьютеры, настольные игры, спортивный инвентарь.

«Нас поехало 20 человек. Мы побывали в Мариуполе и Мелитополе. В Запорожской области открыли гуманитарный центр. МЧС помог туда доставить необходимые вещи. Там будут выдавать продукты, средства гигиены. В первую очередь помощь оказывается многодетным семьям и пожилым. Своими глазами видел разрушенную библиотеку. Сейчас помогаю собирать книги для школ и библиотек. Также много хорошей литературы приносят неравнодушные жители региона. Скоро снова поедем. Я готов возвращаться на исконно русскую территорию до тех пор, пока там будет нужна наша помощь», — приводит пресс-служба слова добровольца из СамарыМаксима Пименова.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что у Самарской области установлены побратимские отношения с городом Снежное.

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