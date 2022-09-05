Москва, , 20:43 — REGNUM Свою работу в России прекратил Московский центр Карнеги, сообщила его пресс-служба 5 сентября в своём телеграм-канале.

Москва Людмила Цуканкова © ИА REGNUM

Решение о прекращении работы руководством организации принято «в соответствии с распоряжением Министерства юстиции Российской Федерации от 8 апреля 2022 года».

Отмечается, что Фонд Карнеги за международный мир (который в РФ был представлен Московским центром Карнеги) будет и дальше «публиковать аналитику о России», б. УССР и «соседних странах, в том числе и на русском языке».

Напомним, в начале апреля Минюст РФ исключил Фонд Карнеги из реестра филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций из-за нарушения организацией «действующего законодательства» РФ.

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