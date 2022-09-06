6 сентября 2022 | Время чтения 8 мин

Айнур Курманов, , 07:51 — REGNUM Госдеп США при помощи своих союзников и лимитрофов спешит в преддверии обзорной конференции ООН по реализации Конвенции о запрещении биологического оружия дезавуировать все разоблачения со стороны министерства обороны России, касающиеся деятельности американских военных биологов на территории б. УССР. При этом в данной американской кампании приняли участие Грузия и Армения.

ОДКБ Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идёт о коммюнике Госдепа, распространенном 29 августа в поддержку «исследовательских» программ агентства по уменьшению угроз DTRA Пентагона, которое подписали Иордания, Ирак, Либерия, Сьерра-Леоне, Уганда и Филиппины, а также страны постсоветского пространства — б. УССР, Грузия и Армения. В этом документе указывается на добровольный характер размещения как самих объектов, так и работ специалистов министерства обороны США в этих странах.

«Будучи партнерами в этой программе, мы не понаслышке знаем о ее актуальности для нашей общей цели сотрудничества в сфере укрепления глобальной безопасности здоровья [населения] и снижения последствий инфекционных заболеваний для населения наших стран. Наши правительства решительно поддерживают общее мнение о том, что сотрудничество не следует подрывать, его нужно продвигать и укреплять. Мы призываем всех участников Конвенции о биологическом оружии работать вместе в поддержку этой цели, в том числе на предстоящей обзорной конференции [по реализации конвенции]», — пришли к выводу подписанты заявления.

При этом авторы коммюнике не постеснялись в качестве оправдания упомянуть и пандемию COVID-19, которая якобы еще больше усилила потребность в сотрудничестве с Пентагоном, несущим свет и любовь всем народам земли. Интересно, что участники заявления предлагают и дальше развивать совместную деятельность с министерством обороны США в этой области.

Очевидно, что таким образом Вашингтон решил перейти в контрнаступление и сформировать целый фронт своих сателлитов, вознамерившись убедить весь мир в том, что лаборатории в данных странах появились с их согласия и по их желанию. Теперь американские представители в ООН, опираясь на данный текст, обязательно заявят о том, что все утверждения российской стороны являются фейком и фабрикацией, а 46 военных лабораторий на территории б. УССР были сооружены для борьбы с недугами и пандемиями.

Биологические лаборатории США на территории Украины. 2022 © ИА REGNUM

Подобный демарш важен Белому дому еще и для того, чтобы оказать воздействие на делегации колеблющихся или старающихся держать нейтральную позицию государств во время проведения обзорной конференции ООН по реализации конвенции КБТО. И в этой игре ключевое значение играет подпись со стороны правительства Армении под текстом заявления Госдепа, так как данная республика является членом ЕАЭС и ОДКБ.

Этим как бы вносится еще и идейно-политический раскол в данные объединения с целью продемонстрировать наличие различных позиций и подходов среди союзников по вопросу биологической безопасности. Дело в том, что на территории Армении размещено аж 12 американских лабораторий, и правительство сейчас во всеуслышание заявляет, что все они участвуют в сугубо мирных исследовательских программах Пентагона.

Интересна и реакция Совбеза Армении, который распространил сразу после этого текст, где говорится, что сотрудничество с американскими военными биологами ориентировано на «защиту здоровья людей и животных», работа их осуществляется «в области предотвращения, выявления и контроля вспышек инфекционных заболеваний», а также в сфере «повышения биологической безопасности и биологической защищенности лабораторий».

Подобные телодвижения Еревана явно противоречат заключенному ранее меморандуму между Россией и Арменией, в котором декларировался отказ от каких-либо военно-биологических разработок на территории двух стран со стороны третьих держав. Более того, армянское руководство буквально поймали за руку с поличным, когда еще в мае российское посольство обнародовало факты активной деятельности в этих 12 лабораториях биологов с территории б. УССР, из США и других стран Запада, которые ранее занимались аналогичными исследованиями на территории б. УССР.

А затем с 27 по 29 июля Армению посетили уже официальные представители агентства по уменьшению угроз минобороны США. А сразу после них американская военная компания Bei Resources перевезла в республику особо опасные патогены конго-крымской геморрагической лихорадки и грамотрицательных бактерий, приводящих к вспышкам туляремии.

Примечательно, что территория республики является местом природных вспышек данных заболеваний, под которые и могут маскироваться новые вспышки, но уже модернизированных в лабораторных условиях более опасных штаммов.

В связи с этим Международная коалиция по запрещению биологического оружия, куда входят представители партий и движений, а также журналисты и активисты из девяти стран постсоветского пространства и дальнего зарубежья, выпустила специальное заявление, где указывается, что «в данной ситуации возможны новые диверсии со стороны американских военных биологов с территории данных стран в отношении российских военнослужащих и миротворцев, расквартированных в базах и местах дислокации, а также в отношении жителей приграничных субъектов РФ».

Более того, было также отмечено, что существует вероятность того, что начатые на территории б. УССР исследования будут продолжены уже в других бывших советских республиках, где у Пентагона имеется сеть лабораторий.

«Мы считаем, что в связи с успешным развитием СВО на территории [б. УССР], где американские военные поспешно постарались замести следы своей деятельности, ликвидировав целый ряд объектов, усиливается опасность переноса ряда исследовательских программ двойного назначения на территорию Грузии, Армении, Казахстана и других республик, где также активизируется работа и по прежним проектам», — говорится в сообщении коалиции.

Это было, кстати, подтверждено в материалах брифинга министерства обороны России от 2 августа, где не только опровергаются утверждения Госдепа США, но и указывается, что «Пентагон намерен в кратчайшие сроки перенести незавершенные на территории [б. УССР] программы в другие страны постсоветского пространства, а также в государства Восточной Европы, такие, как Болгария, Чехия и страны Прибалтики».

Игорь Конашенков Mil.ru

При этом российские военные даже определили номенклатуру наступательных патогенов, которые могут быть использованы против России, а именно: холера, туляремия, чума, конго-крымская лихорадка, хантавирусы. Данные возбудители изучались в рамках так называемых проектов UP и «Тэп», реализуемых в б. УССР.

В целом такая двурушническая позиция правительства Армении, да и других республик, где имеются американские лаборатории и объекты двойного назначения, является результатом длительной работы западных организаций с местными властями. Ведь подписание соглашений с DTRA о программах исследований привело в итоге к тому, что правительства затем были вынуждены под давлением США принимать всё новые и новые нормативные акты и даже законы в сфере здравоохранения и биологической безопасности, выгодные Пентагону и НАТО и позволяющие использовать местную инфраструктуру и учреждения для своих целей.

Поэтому совместная работа с агентством DTRA стала важнейшим фактором в установлении системы внешнего управления и зависимости бывших советских республик от США и стран Запада, которые, маскируясь под «мирные гражданские инициативы», проводят на их территории работы военного назначения.

И получается, что, несмотря на подписание меморандумов и заверения армянских чиновников, деятельность американских военных биологов в республике не только не свёрнута, а наоборот, расширяется и усиливается. И это касается не только Армении, но и Казахстана, где на юге на границе с Киргизией продолжается строительство Пентагоном лаборатории BSL-4 наивысшей степени защиты с подземным хранилищем наиболее опасных патогенов со всего мира.

При этом надо смотреть на вопрос шире и, по моему мнению, пришло время критически оценить и переосмыслить поведение «союзников» России по ОДКБ, многие из которых, кроме Белоруссии, не только не поддержали Россию в деле проведения СВО, но и так или иначе солидаризировались с киевским режимом. Они даже не сделали никаких выводов из разоблачений со стороны Минобороны России по поводу реальных военно-биологических планов и проектов Пентагона на территории б. УССР.

О чём можно говорить, если власти Казахстана снабжали ВСУ ГСМ, оружием и боеприпасами, и только после обнародования документов в Сети правительством РК был наложен мораторий на продажу военной продукции на год и произведены некоторые отставки и перестановки чиновников, отвечавших за экспорт вооружений в зону боевых действий. Это еще раз наглядным образом показывает, что указанные республики действуют вопреки своим союзническим обязательствам.

В данной ситуации я считаю необходимым ребром поставить данные вопросы в рамках ОДКБ, либо пересмотреть отношение к тем странам, которые в действительности подрывают коллективную безопасность, размещая у себя лаборатории, которые нужно рассматривать как военные базы, а также специалистов потенциального противника.

При этом я уверен, что настал момент всерьез присмотреться к предложениям, изложенным в открытом письме Коалиции по запрещению биологического оружия руководству ОДКБ, а также созданному при ней Координационному совету по биологической безопасности, о необходимости не допустить строительства новых лабораторий на территории Армении и Казахстана, а также содействовать в деле раскрытия деятельности объектов Пентагона на постсоветском пространстве.

Причём нужно спешить, так как по мере развития СВО, когда победа над неонацистским режимом в Киеве становится неизбежной и всем очевидной, американские военные могут на деле организовать целый ряд диверсий с территории Грузии, Армении, Казахстана и других бывших советских республик с целью парализовать новыми пандемиями как экономику, так и военную машину России.