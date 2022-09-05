Вашингтон, , 20:38 — REGNUM Объявлена дата начала съёмочного процесса перезапуска «Блэйда». Об этом пишет портал Comicbook.

Махершала Али Цитата из интервью на телевидении

Так, картину от Marvel Studios начнут снимать 5 октября 2022 года, а завершится съёмочный процесс спустя три месяца — 28 января 2023 года. Мировая премьера кинокомикса намечена на 3 ноября 2023 года.

Напомним, в предстоящем фильме «Блэйд» главную роль исполнит Махершала Али («Зеленая книга»). Постановкой кинокомикса займётся Бассам Тарик («Откуда ты родом?»).

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